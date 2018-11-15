Невеста погибшего в авиакатастрофе в Индонезии исполнила его последнее желание

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Невеста погибшего в авиакатастрофе в Индонезии исполнила его последнее желание

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Интан Шьяри и Рио Нанда Пратама были знакомы 13 лет и собирались пожениться 11 ноября.

Невеста погибшего при крушении лайнера в Индонезии исполнила последнее желание жениха, устроив свадебную фотосессию.

Интан Шьяри и Рио Нанда Пратама были знакомы 13 лет и собирались пожениться 11 ноября.

Рио Нанда Пратама был врачом и уехал в Джакарту на семинар, планируя вернуться домой к свадьбе. Злополучный рейс стал для него последним, и скорбящая невеста исполнила последнюю волю любимого — устроила свадебную фотосессию без жениха.

Она рассказала, что перед посадкой на самолёт Рио пошутил, что, если он не успеет вернуться к свадьбе, Интан должна будет сфотографироваться и прислать ему фотографии торжества, сообщает Би-би-си.

На странице своего аккаунта в "Инстаграме" девушка призналась, что погибший был её первой любовью и она была с ним знакома 13 лет. В описании к фотографии в платье невесты девушка пообещала любимому, что горе её не сломит и она будет улыбаться ради него.

— Я не могу печалиться и должна быть сильной, как ты всегда говорил мне, — написала она.

Фотограф, которого пригласили на необычную съемку, опубликовал в Интернете несколько снимков и поделился трагической историей влюблённых, рассказав, что пара заранее запланировала проведение свадебной фотосессии.

Жених Интан был опознан 6 ноября. Спустя два дня его похоронили.

Напомним, лайнер, на котором было 189 человек, разбился у берегов острова Ява. При крушении никто не выжил. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы мог стать неисправный датчик скорости.

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