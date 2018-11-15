Fox News поддержал CNN в решении подать иск против Трампа

СМИ критикуют американского лидера за лишение аккредитации при Белом доме одного из журналистов CNN.

Телеканал Fox News поддержит решение компании CNN подать в суд на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают представители канала.

— Fox News поддерживает CNN, принявшую юридические меры с целью восстановить пресс-аккредитацию репортёра при Белом доме, — говорится в заявлении президента телеканала Джея Уоллеса.

Кроме того, Fox News также представит суду своё экспертное мнение в защиту журналиста. Отмечается, что в решении подать иск против президента телеканал CNN получил поддержку от нескольких крупнейших американских СМИ.

Иск против Трампа связан с лишением пропуска в Белый дом журналиста CNN Джима Акосты. Причиной этому стал инцидент, произошедший на одной из последних пресс-конференций американского лидера. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила, что Акосту лишили пропуска из-за того, что тот "распускал руки" по отношению к девушке, которая выполняла работу стажёра.