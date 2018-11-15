"Караван мигрантов" дошёл до границ США

До границы США и Мексики добрались первые группы "каравана мигрантов", пишет портал Universal. По данным издания, более трёх с половиной сотен человек прибыли в автобусах в сопровождении патрульных машин мексиканской полиции.
Сообщается, что сотрудники Национального института миграции помогли разместить беженцев в городском приюте.
Попыток пересечь границу они пока не предпринимали, несколько человек лишь забрались на ограждения.
#Caravana Migrante en estos momentos, sobre #Autopista Puebla-Mexico... @Ultrapuebla #migranteshondurenos pic.twitter.com/knfHt9yHhj— Jaoc (@JaocMX) 12 ноября 2018 г.
Как ранее писал Лайф, к границам США направляются порядка семи тысяч мигрантов из Гондураса в надежде получить убежище в США или Мексике.
Президент США Дональд Трамп 9 ноября подписал документ, согласно которому на убежище не смогут претендовать те, кто пересекает границу нелегально.
Кроме того, глава Белого дома предупредил, что беженцы, кидающие камни в военных и полицейских, будут расцениваться как вооружённые.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени