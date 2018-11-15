СК возбудил дело по факту избиения учительницей школьника в Хабаровском крае

Следствие возбудило уголовное дело после того, как в Сети появилось видео, где педагог одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает девятилетнего ученика.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю, дело завели по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 117 УК "Истязание" и статьёй 156 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Лайф писал, что учительница начальных классов выволокла ребёнка из кабинета и нанесла несколько ударов. Как позже объяснила педагог, ученик мешал ей вести урок.