СК возбудил дело по факту избиения учительницей школьника в Хабаровском крае

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СК возбудил дело по факту избиения учительницей школьника в Хабаровском крае

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следствие возбудило уголовное дело после того, как в Сети появилось видео, где педагог одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает девятилетнего ученика.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю, дело завели по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 117 УК "Истязание" и статьёй 156 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Лайф писал, что учительница начальных классов выволокла ребёнка из кабинета и нанесла несколько ударов. Как позже объяснила педагог, ученик мешал ей вести урок.

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