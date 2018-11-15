Суд признал виновным "подмосковного Отелло", отрубившего жене кисти рук

Грачёва обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и похищении.

Серпуховский суд Подмосковья признал виновным Дмитрия Грачёва, который отрубил своей жене кисти рук из ревности. Напомним, прокурор просил для "подмосковного Отелло" 17 лет колонии.

— Грачёв совершил похищение человека и причинил тяжкий вред здоровью человека, — сообщила судья Ирина Пантела, отметив, что суд признает его виновным.

Ожидается, что сегодня Грачёву вынесут окончательный приговор. Его обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и похищении.

Как уже сообщал Лайф, в декабре 2017-го Грачёв вывез свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. Затем он отвёз её в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.

Стрим из зала суда, где Грачёву выносят приговор, смотрите здесь.