Кадыров подарил Mercedes мальчику, который отжался 4105 раз

Свои способности ребёнок продемонстрировал главе Чечни прямо на капоте нового автомобиля.

Глава Чечени Рамзан Кадыров подарил белый Mercedes пятилетнему Рахиму Куриеву, который отжался более четырёх тысяч раз. Об этом сообщает РИА "Новости".

Во время встречи с мальчиком Кадыров отдал ему ключи от нового авто, которое юному рекордсмену предоставил благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, и добавил, что Куриев "достоин ездить" на белом "мерседесе". Правда, пока что за рулём будет сидеть отец ребёнка.

В ответ на это Рахим продемонстрировал свои способности прямо на капоте нового автомобиля.

Напомним, пятилетний Рахим Куриев сумел без перерывов отжаться от пола 4105 раз за 2,5 часа. Официально рекорд не был зарегистрирован, но, по словам главы регионального министерства по физической культуре и спорту Мусы Ханарикова, мальчик готов повторить своё достижение ещё раз.