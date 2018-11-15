Путин: Санкции не остановят развитие партнёрства РФ с другими странами

По словам российского лидера, любые ограничения, которые затрагивают сферу экономики, мешают её развитию.

Санкционные ограничения не остановят партнёрское развитие России с другими странами. Об этом по итогам саммита АСЕАН заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают её развитию.

— И нам мешают, и мешают нашим партнёрам, причём в том числе тем, которые вводят эти санкции, — сказал Путин.

При этом российский лидер исключил, что они могут остановить развитие.

— Это исключено, — резюмировал Путин.