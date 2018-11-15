Путин: Санкции не остановят развитие партнёрства РФ с другими странами

Санкционные ограничения не остановят партнёрское развитие России с другими странами. Об этом по итогам саммита АСЕАН заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают её развитию.
— И нам мешают, и мешают нашим партнёрам, причём в том числе тем, которые вводят эти санкции, — сказал Путин.
При этом российский лидер исключил, что они могут остановить развитие.
— Это исключено, — резюмировал Путин.
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