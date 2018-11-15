Министр труда и по делам пенсий Великобритании покидает пост

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Министр труда и по делам пенсий Великобритании покидает пост

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Ранее в отставку подал другой член кабмина — Доминик Рааб, который отвечает за вопросы выхода страны из Евросоюза.

Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эстер Маквей подала в отставку. Об этом она написала в "Твиттере".

— Ранее сегодня утром я проинформировала премьер-министра (Терезу Мэй. — Прим. Лайфа) о том, что я покидаю её кабинет, — написала Маквей.

В заявлении об отставке она подчеркнула, что представленный проект сделки с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза не отвечает тем критериям, которые ранее поставила сама Мэй.

Ранее из-за несогласия с условиями сделки с Евросоюзом в отставку подал министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

В среду, 14 ноября, Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе страны из ЕС, который охватывает все важнейшие аспекты процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан. Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

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