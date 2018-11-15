Объём контрафактных лекарств в России снизился втрое за последние пять лет

За девять месяцев текущего года было изъято из обращения 19 серий контрафактных и шесть серий фальсифицированных препаратов.

Объём контрафактных лекарств на рынке в России снизился почти втрое за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Так, число контрафактных лекарств снизилось с 48 серий, изъятых в 2013 году, до 17, изъятых в минувшем году.

Сообщается, что, даже несмотря на положительную динамику, контроль за качеством продолжает совершенствоваться. В том числе усилилось взаимодействие Росздравнадзора с правоохранительными органами.

За девять месяцев текущего года было изъято из обращения 19 серий контрафактных и шесть серий фальсифицированных препаратов.