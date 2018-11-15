В Конго погибли семь миротворцев ООН

Семь миротворцев ООН были убиты во время операции в Демократической Республике Конго. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, ещё 10 человек получили ранения, один пропал без вести.

Операция проходила в провинции Северное Киву. Миротворцы погибли в результате боестолкновения с участниками повстанческой организации Объединённые демократические силы (Allied Democratic Forces, ADF).

— Как вы знаете, это территория, где свирепствует Эбола, — сказал глава пресс-офиса.