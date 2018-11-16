Клинцевич не исключил закрытие Азовского моря для украинских судов

Причиной этому могут стать задержания российских и иностранных судов за заход в порты Крыма.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть акваторию Азовского моря для украинских судов.

По словам сенатора, такие меры обсуждаются членами Совфеда в связи с задержанием 15 судов, заходивших в порты Крыма.

— Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать, — передаёт слова Клинцевича РИА "Новости".

Клинцевич также отметил, что своими действиями Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, назвав её действия "явным беспределом".

Ранее стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов. Их экипажи обвиняются в "незаконном заходе в порты оккупированного Крыма".