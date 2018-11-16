Испания поддержала идею создания "общеевропейской армии"

По мнению министра обороны страны, инициатива президента Франции поможет укреплению Евросоюза.

Идея Эмманюэля Макрона создать "общеевропейскую армию" вдохновила главу испанского оборонного ведомства, пишет La Vanguardia.

— Правительство Испании оценивает это позитивно, как всё, что способствует укреплению Евросоюза, — цитирует издание министра обороны Маргариту Роблес.

При этом она выразила мнение, что реализовывать этот план надо при условии "максимального сотрудничества и интеграции" Европейского союза с НАТО.

Как ранее писал Лайф, Макрон предложил сформировать независимые от США общеевропейские войска в начале ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал идею "очень оскорбительной".