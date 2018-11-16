В Facebook отвергли обвинения в замалчивании "российского вмешательства"

В совете директоров компании заявили, что топ-менеджеры реагировали, но "слишком медленно".

Совет директоров компании "Фейсбук" опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения New York Times в игнорировании "вмешательства России" в президентские выборы в США.

Такие предположения в руководстве компании назвали "крайне несправедливыми". В то же время признали, что топ-менеджеры Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг не так активно реагировали на якобы имевшиеся попытки Москвы повлиять на избирательный процесс.

— Компания слишком поздно заметила российское вмешательство и слишком медленно действовала. Мы, совет директоров, подталкивали к этому, — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп потребовал закрыть дело о предполагаемом вмешательстве, заявив, что "сговора не было".

Напомним, расследованием занимается независимый прокурор Роберт Мюллер. Трамп в июле назвал его команду "бандой злых демократов".