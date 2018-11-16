На Украине спрогнозировали итоги войны с Россией

По словам бывшего главы СБУ, в Незалежной не смогут сдержать наступление российской армии.

Украина не сможет победить Россию в открытом военном противостоянии. Об этом рассказал бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире канала "112 Украина".

— Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооружённых сил. Прекрасно понимаем, что если наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит, — отметил Смешко.

Политик также раскритиковал расходы военного бюджета страны. По его словам, на оборону власти Украины ежегодно выделяют более 5% ВВП, "однако никому не известно, на что они тратятся".

Ранее украинский министр обороны Степан Полторак призвал государство увеличить расходы на содержание армии.