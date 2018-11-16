Брак Петросяна и Степаненко расторгнут

Адвокат артиста назвал это маленькой, но важной победой. Раздел имущества будет проходить в рамках другого заседания.

Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

По его словам, иск был удовлетворён несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала бракоразводный процесс.

— Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком, — сказал Жорин.

Добавим, раздел имущества будет проходить в рамках другого заседания.

Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. О том, что они собираются разводиться, стало известно 3 августа. Практически сразу артистка заявила, что претендует как минимум на половину совместно нажитого имущества. Позднее адвокат юмориста Сергей Жорин отметил, что делёж имущества может продолжаться очень долго. Например, пока даже не производилась его точная опись.