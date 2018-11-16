Никакого крахмала и камеди. Эксперты рассказали, как выбрать вкусные сырки

В частности, продукт должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури, допускается использование сливочного масла и сливок.

"Роскачество" составило список рекомендаций о том, как выбрать вкусные и полезные глазированные сырки и что должно быть в составе этого продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, перед покупкой стоит обратить внимание на название самого продукта. Настоящий сырок должен соответствовать ГОСТу и называться "Сырок творожный глазированный". Такое название говорит о том, что при его производстве использовался натуральный творог. При другой формулировке есть риск, что в продукте могут использоваться растительные жиры.

Немаловажную роль играет и состав сырка. Он должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури. Допускается использование сливочного масла и сливок. ГОСТ также не запрещает использование натуральных красителей и ароматизаторов. Производители могут добавлять туда орехи, ванилин, какао-порошок и другие пищевые продукты.

Не допускается использование крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров. Важно, чтобы форма сырка не была нарушена, поверхность была равномерно покрыта глазурью, которая не липнет к упаковке, а консистенция — нежная, однородная и в меру плотная.