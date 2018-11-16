В украинской Смеле, где устроили "холодомор", частично включили отопление

В 15 из 20 котельных украинского города Смела Черкасской области, где отсутствовало отопление, начал поступать газ. Об этом сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
— Газ подан уже в 15 котельных из 20, к которым подключена социальная сфера: 77 домов из 152, 9 школ, 3 больницы, 8 детсадов, — сказал он.
Остальные котельные в процессе запуска.
Накануне украинский президент Пётр Порошенко потребовал в течение нескольких часов обеспечить теплом город Смела и выразил недовольство работой местных чиновников за срыв отопительного сезона.
Смела находится в самом центре Незалежной. Там проживают около 80 тысяч человек. Жизнь населённого пункта была нарушена из-за сорванного отопительного сезона. Тепла в квартирах, домах, школах, больницах, детсадах не было, даже несмотря на холодную погоду за окном. 12 ноября там и вовсе ввели чрезвычайное положение.
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