В потребительскую корзину россиян добавят мяса, овощей и фруктов

Состав минимального набора продуктов питания изменится через два-три года и станет более здоровым.

Состав потребительской корзины россиян будет пересмотрен в 2021 году. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, по её словам, набор продуктов будет сильнее приближён к принципам здорового питания: в потребительскую корзину добавят мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. А вот мучного, картофеля, маргарина и других жиров в ней станет меньше.

— Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренные в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учётом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств, — добавила Голикова.

Отметим, что действующий состав потребительской корзины не менялся с 2013 года. Минздрав рекомендует корректировать её раз в пять лет, однако процесс был отложен в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума.

Интересно, что за последние несколько лет жители России намного внимательнее стали относиться к выбору продукции — и это является явным признаком развития культуры потребления, уверены эксперты. По данным опроса ВЦИОМа, при равной цене 95% жителей России выберут отечественные овощи, 94% жителей возьмут российскую рыбу и мясо, 91% предпочтёт произведённые в России молочные продукты.