Под Иркутском столкнулись школьный автобус и трактор, пострадали девять детей

По информации регионального Министерства здравоохранения, госпитализация никому не потребовалась.

Школьный автобус и трактор столкнулись в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба Минздрава России по региону, травмы в результате ДТП получили девять детей и водитель автобуса.

— Школьники получили поверхностные травмы лёгкой степени тяжести, водитель автобуса получил травмы средней степени тяжести, был доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Госпитализация никому не потребовалась.

По предварительным данным МВД РФ по Иркутской области, водитель автобуса ехал по просёлочной дороге и при обгоне трактора допустил столкновение по касательной, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Родители были оповещены о происшествии и приехали за детьми.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка.