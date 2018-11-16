Брючное насилие. Пьяный житель Томска отхлестал полицейского штанами — видео

За такой поступок мужчина получил год условно. Кроме этого, ему назначили испытательный срок на 3 года.

Житель Томска пытался избить сотрудника МВД в отделении полиции своими брюками. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета России в "Твиттере".

С брюками наперевес!



Житель Томска приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года за нападение на сотрудника полиции в дежурной части. В качестве орудия пьяный задержанный использовал свои собственные брюки pic.twitter.com/ad1cC31qq4 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 ноября 2018 г.

В райотдел он попал в ночь на 1 августа 2018 года. На кадрах видно, что пьяный мужчина на почве личной неприязни снял брюки и атаковал сотрудника Министерства внутренних дел.

Сам полицейский получил телесные повреждения, которые не сказались на его здоровье.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, и суд приговорил томича к одному году лишения свободы условно. Кроме этого ему назначили испытательный срок на 3 года.