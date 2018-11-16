Путин потребовал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в России

Президент России Владимир Путин призвал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в нашей стране. Глава государства пояснил, что ждёт от правительства конкретных мер и предложений по этому поводу.
— Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами, — отметил российский лидер.
Глава государства также добавил, что необходимо обеспечить граждан страны лекарствами в требуемом объёме.
— Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь, — заявил Владимир Путин на совещании по проблемам обеспечения лекарствами.
Лидер страны также пояснил, что каждый год в нашей стране тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств.
К слову, сегодня врио главы Приморья Олег Кожемяко на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым попросил включить край в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.
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