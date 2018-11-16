Путин потребовал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в России

В целом на медпрепараты ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств.

Президент России Владимир Путин призвал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в нашей стране. Глава государства пояснил, что ждёт от правительства конкретных мер и предложений по этому поводу.

— Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами, — отметил российский лидер.

Глава государства также добавил, что необходимо обеспечить граждан страны лекарствами в требуемом объёме.

— Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь, — заявил Владимир Путин на совещании по проблемам обеспечения лекарствами.

Лидер страны также пояснил, что каждый год в нашей стране тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств.

К слову, сегодня врио главы Приморья Олег Кожемяко на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым попросил включить край в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.