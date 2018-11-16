Москву признали лучшим городом делового и событийного туризма в мире

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Москву признали лучшим городом делового и событийного туризма в мире

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

По словам мэра города, туристы проявляют интерес к путешествиям в Москву, в частности, он вырос после чемпионата мира по футболу — 2018.

Российская столица в этом году стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".

Лучшим городом столица стала по итогам премии Business Traveller Russia and CIS Awards.

По словам градоначальника, туристы проявляют интерес к путешествиям в Москву. В частности, большую роль в этом сыграл и чемпионат мира по футболу 2018 года, который FIFA признала лучшим в истории.

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