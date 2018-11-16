Москву признали лучшим городом делового и событийного туризма в мире

Российская столица в этом году стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".
Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Накануне прошла церемония вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 ноября 2018 г.
Лучшим городом столица стала по итогам премии Business Traveller Russia and CIS Awards.
Интерес к путешествиям в Москву постоянно растет. Свою роль сыграл и #ЧМ2018, который #FIFA признала лучшим в истории. Кстати, в рамках премии Москве вручили специальную награду от болельщиков и FIFA за безопасность и высокий уровень организации чемпионата.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 ноября 2018 г.
По словам градоначальника, туристы проявляют интерес к путешествиям в Москву. В частности, большую роль в этом сыграл и чемпионат мира по футболу 2018 года, который FIFA признала лучшим в истории.
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