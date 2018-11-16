Единственным кандидатом в президенты Украины от оппозиции станет Юрий Бойко

Депутата и бывшего вице-премьера страны выдвинули по итогам заседания стратегического совета недавно созданной объединённой партии.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — "За жизнь" определилась со своим кандидатом в президенты. Об этом сообщил телеканалу "Ньюзван" сопредседатель блока народный депутат Вадим Рабинович. По его словам, принято решение выдвинуть Юрия Бойко.

— Нардеп рассказал, что уже состоялось заседание стратегического совета "Оппозиционной платформы — За життя", на котором и было принято решение выдвинуть Бойко в качестве кандидата от объединённой оппозиции", — сказано в сообщении.

Как ранее писал Лайф, в начале ноября на Украине создали партию, которая объединила "Оппозиционный блок", сопредседателем которой был Бойко, и партию "За жизнь" Рабиновича.

Юрий Бойко в 2012—2014 годах был вице-премьер-министром Украины. Ранее он возглавлял Министерство энергетики и угольной промышленности страны. В начале 2000-х руководил "Нафтогазом". В 2014 году Бойко возглавил "Оппозиционный блок".

В октябре Юрий Бойко назвал геноцидом постановление кабмина о повышении цен на газ на 23,5%.

Выборы президента пройдут на Украине в марте 2019 года. Согласно опросам населения страны, нынешнего главу государства готовы поддержать лишь 5% избирателей. Наиболее популярна сейчас Юлия Тимошенко.