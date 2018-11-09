На Украине создана новая политическая партия "для объединения оппозиции"

Уже в этом месяце новое политическое объединение намерено представить единого кандидата в президенты.

На Украине создана новая политическая партия, в планах которой объединение оппозиционных сил, сообщает "Интерфакс-Украина". Инициаторами "Оппозиционной платформы — За жизнь" стали сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которые подписали соответствующее соглашение.

В договоре указано, что стороны намерены в этом месяце определить единого кандидата на следующих президентских выборах на Украине.

Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать только 5% граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко. Баллотироваться, согласно некоторым сообщениям, намерен комик Владимир Зеленский и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Как ранее писал Лайф, за пост президента Незалежной намерена побороться и арестованная за госизмену Надежда Савченко.