Первая после аварии ракета "Союз-ФГ" успешно стартовала с Байконура

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Первая после аварии ракета "Союз-ФГ" успешно стартовала с Байконура

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Фото: © Роскосмос. 

Ей предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный космический корабль "Прогресс МС-10" с 2,5 тоннами грузов для Международной космической станции.

Первая после аварии ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Ей предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный космический корабль "Прогресс МС-10", в котором находится 2,5 тонны груза для Международной космической станции.

Пуск произведён в 21:14 по московскому времени с так называемого "Гагаринского старта" — первой площадки космодрома.

11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария. Экипаж благополучно приземлился в Казахстане.

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