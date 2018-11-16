Первая после аварии ракета "Союз-ФГ" успешно стартовала с Байконура

Первая после аварии ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
Ей предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный космический корабль "Прогресс МС-10", в котором находится 2,5 тонны груза для Международной космической станции.
Пуск произведён в 21:14 по московскому времени с так называемого "Гагаринского старта" — первой площадки космодрома.
11 октября вскоре после запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблём "Союз МС-10" произошла авария. Экипаж благополучно приземлился в Казахстане.
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