Нидерланды выступили против идеи создания единой европейской армии

Правительство страны считает, что оборону своих территорий можно доверять только армии НАТО.

Нидерланды выступают против создания европейской армии. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте на пресс-конференции.

— Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко, — отметил он. — Европа не может защищать себя сама в настоящее время. Это немыслимо, это очень неразумное предложение, — передаёт слова Рютте ТАСС.

Премьер также добавил, что в вопросах безопасности Нидерланды могут полагаться только на НАТО.

— НАТО остаётся ключевым элементом нашей оборонной политики, — отметил Рютте.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать независимую от США европейскую армию. Идею уже поддержало правительство Испании.