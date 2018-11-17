Нидерланды выступили против идеи создания единой европейской армии

Нидерланды выступают против создания европейской армии. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте на пресс-конференции.
— Для Нидерландов идея европейской армии заходит слишком далеко, — отметил он. — Европа не может защищать себя сама в настоящее время. Это немыслимо, это очень неразумное предложение, — передаёт слова Рютте ТАСС.
Премьер также добавил, что в вопросах безопасности Нидерланды могут полагаться только на НАТО.
— НАТО остаётся ключевым элементом нашей оборонной политики, — отметил Рютте.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эмманюэль Макрон предложил создать независимую от США европейскую армию. Идею уже поддержало правительство Испании.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени