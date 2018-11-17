США и Украина договорились о совместной борьбе против "Северного потока — 2"

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США и Украина договорились о совместной борьбе против "Северного потока — 2"

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Вашингтон и Киев намерены вместе бороться против реализации "Северного потока — 2".

— Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвой политико-экономического давления, которое Россия опробовала на Украине с тех пор, как та освободилась от советских оков, — отметил Помпео.

Также он рассказал, что строительство газопровода подрывает экономику Украины и грозит подрывом независимости для стран Европы.

Ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона существует "множество инструментов", чтобы затормозить "Северный поток — 2". При этом в МИД РФ осудили данные высказывания, назвав это примером "бесцеремонного вмешательства" Штатов.

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