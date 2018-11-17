Порошенко призвал США и ЕС ужесточить санкции против России

Пётр Порошенко встретил делегацию Национального демократического института США и Европейского парламента, сообщается на официальном портале президента Украины.

В ходе беседы он пожаловался гостям на "вмешательство России" в предвыборные процессы в стране и призвал принять меры.

— Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс на Украине и призвал западных партнёров усилить санкционное давление на страну-агрессора, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, в Соединённых Штатах предполагают, что Вашингтон не успеет до конца года рассмотреть пакет новых санкций в отношении России, поскольку конгрессмены сейчас слишком заняты вопросами госрасходов и законом о сельском хозяйстве.