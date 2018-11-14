Не успевают. США могут отложить введение новых санкций против России

Это связано с тем, что американские законодатели сейчас работают над вопросами по госрасходам, кандидатам на должность судьи и закону о сельском хозяйстве.

Конгресс США, вероятно, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект о введении нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты пришли к выводу, что американские законодатели сейчас сконцентрированы исключительно на вопросах, которые касаются государственных расходов и закона о сельском хозяйстве.

— У нас не слишком много времени. Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество, — заявил агентству сенатор от штата Техас Джон Корнин.

При этом сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, который принимал непосредственное участие в обсуждениях новых ограничительных мер, подтвердил, что времени на принятие инициативы в 2018 году у конгрессменов просто не остается.

Как уже сообщал Лайф, в Госдепартаменте США ранее заявили, что Россия якобы не выполнила требования в рамках дела Скрипалей, в связи с чем не исключено введение второго пакета санкций. В российском кабмине сообщили о готовности поддержать отечественные компании, которых коснутся ограничения, а Кремль назвал возможные ограничительные меры США незаконными.