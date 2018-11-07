В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США против России

О возможности введения второго пакета ограничительных мер в отношении РФ ранее сообщили в Госдепартаменте.

Москва считает незаконными возможные новые санкции со стороны Вашингтона в связи с отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы считаем эти рестрикции, введённые США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют, — заявил представитель Кремля.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполнила требования в рамках дела Скрипалей, в связи с чем не исключено введение второго пакета санкций против РФ. В российском кабмине сообщили о готовности поддержать отечественные компании, которых коснутся ограничения.