Госдеп не исключил новых санкций против России из-за дела Скрипалей

В Госдепартаменте заявляют, что Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей" — и поэтому США не исключают введения новых антироссийских санкций.

— Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций, — заявила РИА "Новости" представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, в конце августа США ввели новые санкции против России, связанные с так называемым "делом Скрипалей". При этом американская администрация заявила о намерении также ввести второй пакет "чрезвычайно жёстких" ограничений против России. Однако в Госдепе назвали условие отказа от очередных санкций. В Москве на это ответили, что РФ уничтожила имеющиеся запасы химического оружия под контролем наблюдателей ещё в 2017 году.

Теперь же в США заявляют, что Москва якобы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия.