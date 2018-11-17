Помпео заявил, что США помогут Украине бороться с "российской агрессией"

Госсекретарь США Майк Помпео выразил поддержку Киеву в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

— Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США, — заявил Помпео.

Он также отметил, что Вашингтон окажет Киеву в этой борьбе всемерную помощь, намекнув на санкции в отношении Москвы.

— Мы продолжим обеспечивать для России соответствующие последствия, пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернёт контроль над Крымом Украине, — сказал госсекретарь.

Как ранее сообщал Лайф, США и Украина также договорились вместе бороться против реализации проекта "Северный поток — 2".