Номер сложности пожара на заводе в Капотне повышен до третьего

Сейчас специалисты стараются пресечь переход огня на другие объекты. На месте ЧП работает более 160 человек.

Спасатели повысили номер сложности пожара до третьего на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня, где загорелись установка крекинга и печь дожига. Об этом сообщили в штабе пожаротушения.

На место ЧП направлены дополнительные силы cпасателей. Число пожарных расчётов намерены увеличить до 50 единиц. Сейчас к устранению возгорания привлечено более 160 человек, они стараются пресечь переход огня на другие объекты. На месте ЧП находится начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 120 пожарных и 30 единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал — все работники предприятия были оперативно эвакуированы.