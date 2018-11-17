Лавров оценил возможность подключения Европы к "Турецкому потоку"

По словам главы МИД РФ, Москва готова приступить к реализации проекта после получения твёрдых гарантий от ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможности прохождения "Турецкого потока" через европейскую территорию, в том числе по маршруту Болгария — Сербия — Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

Глава МИД РФ отметил в интервью газете "Сербский телеграф" , что российская сторона удовлетворена ходом строительства двухниточного газопровода и рассматривает сценарии подключения к нему Европы. Однако, как заметил Лавров, чтобы приступить к работе, нужны положительные гарантии от ЕС.

— Мы учитываем печальные уроки "Южного потока" и не хотели бы повторения ситуации... Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твёрдых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза, — уточнил министр.

Лавров также назвал взаимодействие в энергетической сфере одним из приоритетных направлений сотрудничества Москвы и Белграда. По его словам, ведущие российские компании, включая ПАО "Газпром", находятся в плотном контакте с сербскими партнёрами. Также министр заявил о больших совместным планах, в том числе "по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству".

Ранее сообщалось, что церемония завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" состоится 19 ноября. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган примут участие в ней в режиме видеоконференции.