Собянин взял под личный контроль тушение пожара на МНПЗ

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Собянин взял под личный контроль тушение пожара на МНПЗ

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Фото: vk.com/s.sednev

Мэр столицы отметил, что угрозы распространения огня нет. Отмечается, что возгорание локализовано.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом говорится в его микроблоге в "Твиттере".

— На МНПЗ произошла серьёзная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Номер сложности пожара был повышен до третьего.

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