Собянин взял под личный контроль тушение пожара на МНПЗ

Мэр столицы отметил, что угрозы распространения огня нет. Отмечается, что возгорание локализовано.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом говорится в его микроблоге в "Твиттере".

На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 17, 2018

— На МНПЗ произошла серьёзная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Номер сложности пожара был повышен до третьего.