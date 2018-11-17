Собянин взял под личный контроль тушение пожара на МНПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль ситуацию с пожаром на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом говорится в его микроблоге в "Твиттере".
На МНПЗ произошла серьезная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 17, 2018
— На МНПЗ произошла серьёзная авария на установке каталитического крекинга. МЧС и администрация завода локализовали пожар. Угрозы распространения нет. Держу ситуацию на личном контроле, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Номер сложности пожара был повышен до третьего.
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