Пашинян потребует от Лукашенко и Назарбаева объяснить их слова по ОДКБ

Главе Армении не понравились слова коллег о том, что вопрос о назначении председателя организации уже почти решён.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что должен потребовать объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева по поводу их высказываний в отношении Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, президент Белоруссии Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана заявил о трёх возможных кандидатурах на пост секретаря ОДКБ, если Минску перейдёт право назначения главы организации. Назарбаев в Астане после саммита глав государств — членов ОДКБ объяснил, что в соответствии с уставом организации новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Белоруссии.

— Я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Белоруссии и не только от президента Белоруссии, — сказал и. о. главы армянского кабмина в ходе брифинга с журналистами. — Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе, а мы чётко выразили нашу позицию.

Напомним, 2 ноября генсека ОДКБ Юрия Хачатурова досрочно сняли с этой должности. В Армении ему предъявили обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.