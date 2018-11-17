Пожар на НПЗ в Москве ликвидирован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.
— В 11:00 мск — ликвидация пожара, — уточнили в ведомстве.
Как ранее писал Лайф, возгорание, для ликвидации которого было привлечено более 120 человек и свыше 30 единиц техники, произошло сегодня утром. Сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение. В 10:17 пожар был локализован.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени