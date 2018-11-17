Пожар на НПЗ в Москве ликвидирован

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Пожар на НПЗ в Москве ликвидирован

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

— В 11:00 мск — ликвидация пожара, — уточнили в ведомстве.

Как ранее писал Лайф, возгорание, для ликвидации которого было привлечено более 120 человек и свыше 30 единиц техники, произошло сегодня утром. Сообщалось, что на территории завода загорелись установка крекинга и печь дожига. Мэр Москвы Сергей Собянин взял под личный контроль тушение. В 10:17 пожар был локализован.

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