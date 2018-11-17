Заподозрили рак. Американке по ошибке удалили обе почки

После того как вырезанные органы проверили, биопсия подтвердила отсутствие злокачественных образований.

Жительнице американского штата Колорадо 73-летней Линде Вулли по ошибке удалили обе почки из-за подозрения на опухоль. При этом, по данным Daily Mail, на отсутствие злокачественных образований указывала биопсия.

Американка сдала анализы, которые не показали наличие раковых клеток в почках. Тем не менее в мае этого года врачи почему-то уговорили женщину лечь на операционный стол и удалили ей обе почки. После этого вырезанные органы снова проверили на злокачественные образования, и биопсия подтвердила их отсутствие.

Grandmother, 73, speaks out after doctors wrongly removed BOTH her kidneys Linda Woolley, 73, was diagnosed with 'likely' kidney cancer at the University of Colorado Hospital in March. She had both organs removed before doctors realized she was cancer-fr… https://t.co/RVrdMtWSQe — Healthy News Daily (@eHealthyDaily) 17 ноября 2018 г.

Теперь Линда Вулли вынуждена каждые четыре часа проходить через процедуру диализа. Она требует от врачей пересадки хотя бы одной почки. При этом больница не только отказывается признавать вину, а даже отрицает, что женщина являлась пациенткой. Срок ожидания трансплантации в Америке составляет в среднем семь лет.

Ранее Лайф писал, что жительнице Флориды удалили здоровую почку, перепутав её с раковой опухолью.