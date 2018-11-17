"Возомнил себя прокурором". МИД Белоруссии ответил Пашиняну на критику Лукашенко

В ведомстве подчеркнули, что правила так называемой уличной демократии недопустимы для большой политики.

Высказывание исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, захотевшего объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко, неприемлемы. Таким образом ситуацию прокомментировал белорусский МИД.

В министерстве предположили, что и. о. главы армянского кабмина "возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать". МИД Белоруссии отметил, что это, возможно, допустимо в случае с эск-генсеком ОДКБ — гражданином Армении Юрием Хачатуровым, но в межгосударственных отношениях существуют вполне чёткие нормы протокола и этикета.

— Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдёт, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, на саммите в Астане 8 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что после отставки Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ Минску перейдёт право назначения главы организации. Позже Лукашенко на встрече с послом Азербайджана заявил о трёх возможных кандидатурах на пост генсекретаря ОДКБ. Пашинян резко раскритиковал лидеров Белоруссии и Казахстана и заявил, что намерен потребовать от них объяснений.