Более тысячи человек пропало в Калифорнии из-за пожаров

Этот ранее благополучный штат уже стал территорией с самым загрязнённым воздухом в мире.

В Калифорнии в результате пожаров числятся без вести пропавшими 1011 человек. Об этом сообщает CBS. Число погибших на данный момент достигло 71.

На севере штата, где бушует пожар Camp, взято под контроль только 50% возгораний. От огня пострадала территория площадью почти в 60 тысяч га.

На юге Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса в результате другого пожара под названием Woolsey покрыто огнём 40 тысяч га. Дым от пожаров появился и там, где не было зафиксировано возгораний. В Калифорнии на данный момент зафиксирован самый грязный воздух в мире.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии стали самыми смертоносными за последние 100 лет в США.