"Ведёт себя по-черчилльски". Создатели пошутили о пропаганде в "Маше и Медведе"

Ранее обвинения в адрес мультика с сарказмом прокомментировали в Посольстве РФ в Лондоне. Сотрудники ведомства рассказали, как от него защититься.

Комментировать слова западных критиков о российской пропаганде в мультфильме "Маша и Медведь" можно только с большой долей иронии. Об этом заявил Дмитрий Ловейко — управляющий директор студии "Анимаккорд", проектом которого является мультсериал.

— Комментировать это серьёзно сложно, только с большой долей иронии. В Times надо было писать, что Маша ведёт себя по-черчилльски, — пошутил глава "Анимаккорда" в интервью РИА "Новости".

Ловейко отметил, что "Маша и Медведь" — это абсолютно независимый, коммерчески успешный проект, который не получает финансирования от государства. Он назвал обидным, что серьёзное издание, вместо того чтобы спросить у создателей мультика, опирается на мнения критиков.

Ранее британское издание The Times опубликовало материал, в котором критики назвали мультсериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" инструментом мягкой российской пропаганды. Они посчитали, что у Маши "напористый, неприятный характер", а также девочка "слишком решительна и много на себя берёт". Посольство РФ в Лондоне с сарказмом отреагировало на данный "титул" и даже рассказало, как Британии защититься от мультика.