Илон Маск добурил тоннель под Лос-Анджелесом

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Илон Маск добурил тоннель под Лос-Анджелесом

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В будущем подземный коридор будет предназначен для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов.

The Boring Company Илона Маска завершила проходку тоннеля в городе Хоторн калифорнийского округа Лос-Анджелес. Видео с финальной стадией работы бурильной машины Маск опубликовал в своём "твиттере".

Компания прорубила подземный коридор, чтобы в дальнейшем построить транспортную связь для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов.

Маск пообещал, что первое время тоннель Хоторна будет бесплатным. Помимо этого в начале 2018 года он получил разрешение на строительство тоннеля под Вашингтоном.

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