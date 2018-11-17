Илон Маск добурил тоннель под Лос-Анджелесом

The Boring Company Илона Маска завершила проходку тоннеля в городе Хоторн калифорнийского округа Лос-Анджелес. Видео с финальной стадией работы бурильной машины Маск опубликовал в своём "твиттере".
November 17, 2018
Компания прорубила подземный коридор, чтобы в дальнейшем построить транспортную связь для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов.
Congratulations @BoringCompany on completing the LA/Hawthorne tunnel! Cutting edge technology! pic.twitter.com/80WbSQekCQ— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2018
Маск пообещал, что первое время тоннель Хоторна будет бесплатным. Помимо этого в начале 2018 года он получил разрешение на строительство тоннеля под Вашингтоном.
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