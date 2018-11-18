"Полное истребление". Трамп назвал пожары в Калифорнии монстром

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не мог спрогнозировать такие тяжкие последствия пожаров в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.
— Очень грустно за всем этим наблюдать. Никто и представить себе не мог, что такое может произойти. Намного больше людей пропало, чем считалось возможным, — сказал Трамп.
Глава Белого дома также сравнил бушующие пожары с "полным истреблением", поскольку местному населению пришлось оставить дома и машины, чтобы спастись.
Напомним, пожар полыхает на территории Калифорнии с 8 ноября и признан самым разрушительным в истории США за последние 100 лет. По последним данным, уже погиб 71 человек. При этом не установлено количество пропавших без вести. Сообщалось, что их уже больше тысячи.
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