СК завёл дело по факту самоподрыва женщины в Грозном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту самоподрыва женщины у поста полиции в Грозном вечером 17 ноября. Об этом сообщает СКР РФ по Чечне.
— Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России, — цитирует представителя управления РИА "Новости".
По данным следствия, смертница привела в действие неустановленное взрывное устройство. В результате она скончалась, находившиеся на КПП правоохранители и гражданские лица не пострадали. Следователи установили личность нападавшей, но данные разглашать не стали, уточнили только её возраст — 25 лет.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени