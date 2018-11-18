СК завёл дело по факту самоподрыва женщины в Грозном

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СК завёл дело по факту самоподрыва женщины в Грозном

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Правоохранители уже установили личность погибшей, но данные разглашать не стали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту самоподрыва женщины у поста полиции в Грозном вечером 17 ноября. Об этом сообщает СКР РФ по Чечне.

— Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России, — цитирует представителя управления РИА "Новости".

По данным следствия, смертница привела в действие неустановленное взрывное устройство. В результате она скончалась, находившиеся на КПП правоохранители и гражданские лица не пострадали. Следователи установили личность нападавшей, но данные разглашать не стали, уточнили только её возраст — 25 лет.

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