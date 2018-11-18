Цукерберг ответил на обвинения в пособничестве России

Он не согласен с результатам расследования СМИ, считает их несправедливыми и заявил, что РФ и Китай не пытались получить данные пользователей.

Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг ответил на обвинения со стороны издания The New York Times. Газета обвинила его в пособничестве якобы имевшим место попытками России вмешаться в американские выборы.

Цукерберг рассказал на слушаниях в конгрессе в палате представителей, что Россия и Китай не пытались получить доступ к данным пользователей. Также он лично признал ответственность за утечку данных 87 миллионов человек в компанию "Кембридж аналитика", которая сотрудничала с Дональдом Трампом.

На вопрос о том, нужно ли жёстко регулировать сферу Интернета, Цукерберг ответил очень осторожно.

— Интернет становится всё важнее для людей, и я уверен: регулирование там неизбежно. Но я считаю, вы должны быть осторожны в отношении того, какие правила вы вводите. Компания, у которой есть ресурсы, как у нас, может легко выполнить любые требования. Но это может оказаться невероятно трудным для маленького стартапа, — заявил основатель "Фейсбука".

Цукерберг объяснил, что некоторые обвинения в адрес "Фейсбука", появлявшиеся в последние 18 месяцев, действительно имели под собой основания. Но расследование The Times является "абсолютно несправедливым" и "абсолютно неверным".

Ранее на обвинения со стороны СМИ отвечала и сама компания "Фейсбук".