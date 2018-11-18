Разнимал драку. Стало известно, как погиб сотрудник Росгвардии в Махачкале

Ранее сообщалось, что офицера застрелил чемпион мира по рукопашному бою. Его имя не раскрывается.

Стали известны обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Дагестану, он пытался предотвратить драку, но погиб в перестрелке у входа в одно из кафе города во внеслужебное время.

— В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу, — сообщили в Росгвардии.

Сотрудник ранил стрелявшего ответным огнём, но получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, инцидент произошёл у клуба-ресторана Best. Сотрудник скончался на месте происшествия от множественных огнестрельных ранений. Ему было 26 лет.

Как писал Лайф, сообщалось, что застрелил офицера чемпион мира по рукопашному бою.