Разнимал драку. Стало известно, как погиб сотрудник Росгвардии в Махачкале

Стали известны обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Дагестану, он пытался предотвратить драку, но погиб в перестрелке у входа в одно из кафе города во внеслужебное время.
— В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу, — сообщили в Росгвардии.
Сотрудник ранил стрелявшего ответным огнём, но получил травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, инцидент произошёл у клуба-ресторана Best. Сотрудник скончался на месте происшествия от множественных огнестрельных ранений. Ему было 26 лет.
Как писал Лайф, сообщалось, что застрелил офицера чемпион мира по рукопашному бою.
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