Глава Минобороны Германии рассказала, зачем нужна единая армия Евросоюза

По её мнению, новая структура не должна конкурировать с Североатлантическим альянсом.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила немецким журналистам, что единая армия Европейского союза нужна для отстаивания европейских интересов, если возникнут кризисы.

— Армия европейцев нуждается не только в совместно тренирующихся военнослужащих и хорошем оснащении, но и в политической воле к решительному отстаиванию европейских интересов, если возникнет какой-либо кризис, — отмечает Урсула фон дер Ляйен.

Она объяснила, чтобы единая армия поможет Европе быстро действовать в военных антикризисных операциях. Также она добавила, что новая структура не должна конкурировать с НАТО.

— НАТО всегда будет оставаться для всех европейцев первым адресатом в вопросах обороны, — сказала министр обороны ФРГ.

Напомним, в Госдепе, говоря о создании армии ЕС, заявили, что не хотят ослабления НАТО.