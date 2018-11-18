Глава Минобороны Германии рассказала, зачем нужна единая армия Евросоюза

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила немецким журналистам, что единая армия Европейского союза нужна для отстаивания европейских интересов, если возникнут кризисы.
— Армия европейцев нуждается не только в совместно тренирующихся военнослужащих и хорошем оснащении, но и в политической воле к решительному отстаиванию европейских интересов, если возникнет какой-либо кризис, — отмечает Урсула фон дер Ляйен.
Она объяснила, чтобы единая армия поможет Европе быстро действовать в военных антикризисных операциях. Также она добавила, что новая структура не должна конкурировать с НАТО.
— НАТО всегда будет оставаться для всех европейцев первым адресатом в вопросах обороны, — сказала министр обороны ФРГ.
Напомним, в Госдепе, говоря о создании армии ЕС, заявили, что не хотят ослабления НАТО.
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