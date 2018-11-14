Госдеп о создании армии ЕС: Мы не хотим ослабления НАТО

США выступают против ослабления НАТО — так представитель госдепартамента Хизер Нойерт прокомментировала идею создания "общеевропейской армии", которую выдвинул президент Франции.

— Мы полагаем, что что бы ни делалось, не должно делаться в отрыве от действий НАТО. НАТО — это надёжная организация, которую США и многие другие страны поддерживают много лет. Поэтому мы не хотим ослабления НАТО, — цитирует Нойерт РИА "Новости".

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "очень оскорбительной" идею Макрона. При этом президент России Владимир Путин назвал вполне естественным желание стран Европы "быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".