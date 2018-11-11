"Вполне естественно". Путин прокомментировал идею Макрона создать армию ЕС

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"Вполне естественно". Путин прокомментировал идею Макрона создать армию ЕС

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Однако президент России добавил, что само это предложение далеко не новое — его озвучивал Жак Ширак.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать единую общеевропейскую армию.

— В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности, — сказал Путин в интервью RT France в Париже.

Однако президент России добавил, что сама идея создать такую армию не нова — её озвучил ранее Жак Ширак в бытность лидером Франции, а Эмманюэль Макрон её реанимировал.

Напомним, Макрон предлагал создать общеевропейскую армию, которая будет независима от США. Глава Белого дома отреагировал на это предложение публикацией в "Твиттере" — Трамп назвал "очень оскорбительной" идею Макрона.

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