Британцы пожаловались, что их уволили ради разбавления коллектива геями

Пятеро мужчин в Лондоне намерены подать в суд на крупную рекламную фирму. Они заявили, что были уволены за то, что являются белыми мужчинами-гетеросексуалами. Об этом сообщает DailyMail.
По словам истцов, их новый креативный директор-лесбиянка ранее заявила, что компания должна развивать политику "разнообразия".
Адвокат, который представляет интересы уволенных, считает, что такие случаи будут новым трендом.
— На протяжении года всё больше и больше мужчин независимо друг от друга говорят мне о чувстве, что они на них нацелились, — сказал юрист.
Ранее топ-менеджер Google был уволен из-за сексуальных домогательств.
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