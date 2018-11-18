Британцы пожаловались, что их уволили ради разбавления коллектива геями

Адвокат, который представляет интересы мужчин, считает, что такие случаи будут новым трендом в стране.

Пятеро мужчин в Лондоне намерены подать в суд на крупную рекламную фирму. Они заявили, что были уволены за то, что являются белыми мужчинами-гетеросексуалами. Об этом сообщает DailyMail.

По словам истцов, их новый креативный директор-лесбиянка ранее заявила, что компания должна развивать политику "разнообразия".

Адвокат, который представляет интересы уволенных, считает, что такие случаи будут новым трендом.

— На протяжении года всё больше и больше мужчин независимо друг от друга говорят мне о чувстве, что они на них нацелились, — сказал юрист.

Ранее топ-менеджер Google был уволен из-за сексуальных домогательств.